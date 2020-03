Prefeitura de Quitandinha amplia acesso à internet em unidades de saúde e escolas

Para facilitar a comunicação entre os prédios públicos que fazem parte da Prefeitura de Quitandinha, principalmente entre as escolas municipais e as unidades de saúde do interior, a prefeita Maria Julia solicitou a instalação de internet em todos os prédios. O investimento mensal será de aproximadamente R$ 7 mil.

De acordo com a secretária de Administração e Finanças, Jaqueline Ribas, esse era um anseio antigo, porém, foi necessário passar por todo um processo em que empresas se prontificassem a disponibilizar o serviço no interior da cidade. “Quitandinha é extensa, então algumas empresas disponibilizavam para uma região e, para outra, não. Precisamos abrimos uma Consulta Pública no site e as empresas inscritas passaram por um processo licitatório em que a escolhida deveria disponibilizar o serviço em todas as regiões solicitadas. No interior, a internet que conseguimos é via rádio e, mais para o centro, fibra ótica”, aponta.

O serviço mínimo é de 10 MB e o investimento traz uma economia aos cofres públicos, já que somente dos prédios da área central, a Prefeitura já investia um valor bem próximo ao que deve gastar agora, mensalmente. E tudo facilitando o acesso aos dados, já que uma vez por mês, um funcionário tinha que se deslocar a cada UBS para salvar informações em um pen drive e depois passar para o sistema e-SUS, inclusive, correndo o risco de perder esses dados.

Além disso, a secretária reforça outra vantagem de se garantir o acesso à internet em todas as unidades básicas: “O histórico do paciente ficará disponível em todas as Unidades de Saúde, assim, se ele precisar ser atendido em uma diferente da sua de origem, ficará mais fácil para o médico acessar resultados de exames, por exemplo. Além disso, também facilitará o processo de reposição de medicamentos nas farmácias”, garante.

Boa parte dos CMEIs, Escolas Municipais e Unidades de Saúde já tiveram o serviço instalado nas últimas semanas. A Prefeitura, secretarias, destacamento da Polícia, órgãos da secretaria de assistência social, Vigilância Sanitária, Instituto de Previdência, Central de Veículos, Biblioteca e outros órgãos também já estão recebendo o serviço.

A diretora do CMEI Esperança do Amanhã, Solange Ribeiro, lembra que essa era uma grande necessidade para a equipe, que utiliza a internet para enviar informações e documentos para a secretaria de Educação e para preparar as aulas dos alunos. Há mais de um ano, o CMEI contava com o serviço, mas o mesmo era pago com verba da Associação de Pais, Mestres e Funcionários (APMF). “Achei muito bom que a Prefeitura tenha tido essa iniciativa, porque a internet é algo muito necessário e, economizando o valor da APMF, vamos poder investir em outras coisas em benefício dos nossos alunos”, ressalta.