Prefeitura de Quitandinha engajada no Outubro Rosa

Outubro é mês de alerta para as mulheres em todo o mundo. Internacionalmente conhecido como o Outubro Rosa, o período lembra a todos sobre a importância da prevenção contra o câncer de mama e de colo de útero, que estão entre as principais causas de morte por câncer em mulheres.

Em Quitandinha, diversas ações já estão sendo realizadas. As Unidades Básicas de Saúde que são sede das equipes e ainda o Centro de Atenção Materno Infantil (Cami), anexo à Unidade Central, já estão trabalhando com um número maior de atendimentos e orientações sobre o assunto. Cada uma também marcou o seu Dia D, que é quando haverá palestras e conversas, além de uma confraternização. No Cami, a data é em 31 de outubro, a partir das 13h.

As equipes também fizeram, na última semana, a distribuição de fitas cor-de-rosa nas repartições públicas, e deram orientações sobre prevenção. Além disso, a secretaria de saúde e unidades básicas foram decoradas, para chamar atenção de pacientes e acompanhantes.

De acordo com a enfermeira coordenadora da saúde da mulher em Quitandinha, Agatha Czarneski, no Cami, os exames preventivos já são realizados normalmente nas quintas-feiras, mas nesse mês, o atendimento se estende também para as segundas. As mamografias são feitas em Colombo, mas o município disponibiliza um ônibus para levar as mulheres com consultas agendadas. Mensalmente, são 30 mulheres que vão realizar o exame.

“É importante que a mulher venha anualmente fazer o exame preventivo, pois mesmo que não haja diagnóstico de câncer uterino, podemos reconhecer outras alterações da região e encaminhar ao médico. Além de verificar a necessidade de mamografia, sendo indicada pela idade da mulher e seu histórico pessoal e familiar”, diz a enfermeira.

Ela ainda fala de autoconhecimento sobre o corpo: “As mulheres têm que conhecer o corpo delas, pra que elas entendam quando aparecer algo diferente. E não só uma vez por ano, no mês de outubro, procurar nódulos na mama”, continua.

Entre os assuntos que serão abordados na conversa do dia 31, está o autoconhecimento. Em algumas unidades de saúde, também haverá brindes, atividades, exercícios, dinâmicas, entre outros. O lanche é patrocinado pelo Sicredi.

PROGRAMAÇÃO

Unidade de Saúde Turvo – 19/10

Unidade de Saúde Doce Grande – 21/10

Unidade de Saúde Água Clara – 28/10

Unidade de Saúde Campina – 30/10

Unidade de Saúde Lagoa Verde e Cami – 31/10