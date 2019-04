Prefeitura de Quitandinha entrega chocolates na rede municipal de ensino

Mais de 2,2 mil alunos, professores, motoristas e auxiliares operacional geral da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte de Quitandinha receberam chocolates de Páscoa na última quarta-feira (17). A entrega dos doces é feita desde o primeiro ano de mandato da prefeita Maria Julia, como uma forma de alegrar a todos nessa data.

A secretaria dá uma caixa de Bis para cada um e as escolas complementam o presente com outros doces, entregues na quarta-feira que antecede o feriado de Páscoa. De acordo com a secretária de Educação, Cultura e Esportes Karina Ribas Karpinski, algumas escolas fazem venda de rifas para arrecadar o dinheiro usado na compra de chocolates. A quarta também é especial, com programação e lanches diferentes.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

“Fazemos isso pra alegrar as crianças. Muitos não tem, muitos nem recebem. Então tentamos inspirar esse espírito pascoal que é a ressurreição e, tradicionalmente, comemorado com chocolates que as crianças gostam tanto”, comenta a secretária.

A prefeita Maria Julia diz que se sente muito feliz em tornar essa data mais especial: “nós temos que olhar pelas nossas crianças e pelos funcionários. É um gesto simples, mas que faz diferença e vemos isso no olhar de cada um”.