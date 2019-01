Prefeitura de Quitandinha fará leilão de veículos, máquinas e outros itens

Por Gazeta de Quitandinha e Campo do Tenente - 01/01/2019

De acordo com a secretária municipal de Administração e Finanças, Jaqueline Ribas, a expectativa da administração é arrecadar com o leilão cerca de R$ 100 mil

A Prefeitura de Quitandinha fará leilão de nove itens, que inclui veículos da frota municipal, maquinas e também sucatas. O processo será no dia 9 de janeiro, às 10h, no auditório do Cetequi.

De acordo com a secretária municipal de Administração e Finanças, Jaqueline Ribas, a expectativa da administração é arrecadar com o leilão cerca de R$ 100 mil, com os itens principais e sucatas que incluem eletrodomésticos, como geladeira, fogão, freezer e televisão, além de sucatas de mobiliários, aparelho de som, equipamentos de informativa como monitor de computador e CPU, pneus, entre outros itens.

O leilão que será do tipo maior lance, terá lotes com os seguintes itens: ônibus Mercedes Bens ano 1992, pá carregadeira Michigan 1986, dois tratores sendo um New Horand 2008 e outro John Deere 2009, dois Fiat Uno anos 2010 e 2011, pé de pato, hastes, esteira de separação de lixo, caçamba para caminhão basculante e sucatas

Os participantes deverão efetuar seu credenciamento junto à Comissão de leilão na Prefeitura municipal. Os bens poderão ser vistoriados pelos interessados das 9h às 11h30min e das 13h às 16h e no dia do leilão até às 9h.