Prefeitura de Quitandinha faz investimentos na área de agricultura e meio ambiente

Uma leva de investimentos estão sendo feitos pela Prefeitura de Quitandinha na área de agricultura e meio ambiente. Nesta semana a prefeita Maria Julia fez a entrega de um caminhão novo para a coleta seletiva, um novo veículo utilitário e ainda materiais para o programa de inseminação artificial de bovinos, totalizando R$ 346.130 mil em recursos investidos.

Grande parte do investimento foi na aquisição de um novo caminhão compactador coletor de materiais recicláveis no valor de R$ 289.500 mil, através de indicação parlamentar no Instituto das Águas do Paraná. Com o novo caminhão, a prefeitura ampliará a coleta seletiva no município, com novas rotas especiais e rotas diárias na área central.

A prefeita ainda fez a entrega de uma camionete Fiat Strada, que será usada para ampliar os serviços da Secretaria nas comunidade rurais. O veículo custou R$ 53.399 mil, sendo adquirido através de recursos do Fundo de Meio Ambiente.

A Secretaria ainda recebeu novos materiais para atender o programa de Inseminação Artificial de Bovinos, que foram adquiridos através de recursos próprios da prefeitura no valor de R$ 3.231 mil. Com o investimento foram adquiridos um novo botijão para nitrogênio e um kit de materiais que melhorará os serviços prestados.

O secretário de Agricultura e Meio Ambiente, Jeferson Wojcik, destaca a onda de investimentos que o município está recebendo, especialmente em sua área. “São grandes conquistas que melhoram a vida das pessoas. Apenas nesse ato, estamos ampliando a coleta seletiva com um novo caminhão, levando o atendimento da nossa equipe mais próximo das pessoas e garantindo um melhor rendimento aos profissionais da coleta seletiva”, explicou.

Além da prefeita Maria Julia e do secretário de Agricultura e Meio Ambiente, Jeferson Wojcik, participaram do evento o vereador Loir Esconiscki, os colaboradores da Associação dos Coletores de Materiais Recicláveis de Quitandinha (ACOMAR) e servidores do município.