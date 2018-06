Prefeitura de Quitandinha garante pronto atendimento assinando novo contrato com o Hospital Cristo Rei

A assinatura do termo aconteceu no gabinete da prefeita e tem validade até 31 de maio de 2019

Com o objetivo de garantir os serviços de urgência e emergência em Quitandinha, a prefeita Maria Julia firmou um novo contrato com o Hospital Cristo Rei. A assinatura do termo aconteceu no gabinete da prefeita e tem validade até 31 de maio de 2019.

O valor do contrato mensal será de R$ 200 mil, incluindo atendimento resolutivo e qualificado aos pacientes acometidos por quadros agudos ou agudizados de natureza clínica, além de todos os exames e medicamentos necessários durante a permanência do paciente no hospital, prestando o primeiro atendimento aos casos de natureza cirúrgica, psiquiátricos e de trauma, estabilizando os pacientes e realizando investigação diagnóstica inicial.

De acordo com explicação da prefeita Maria Julia, o município terá dificuldades em realizar o pagamento do valor firmado, mas haverá o empenho da equipe para manter o melhor serviço à população. “Não será fácil pagarmos esse valor mensal ao hospital, mas tenho o compromisso de garantir o acesso da população aos serviços de saúde”, explicou.

A Prefeitura conta que uma das dificuldades do município em garantir o pagamento do valor contratual, é que a Câmara de Vereadores se comprometeu em reunião, registrada em ata, de colaborar com a devolução de R$ 50 mil mensal para manter os serviços do hospital, porém não cumpriu com o combinado.

Segundo o secretário municipal de Saúde, Sérgio Carvalho, o novo contrato com o hospital foi firmado após diversas reuniões entre a equipe da prefeita e com o conselho municipal de saúde. “A solicitação da prefeita é que sempre venhamos buscar alternativas para melhorar os serviços de saúde. Hoje, não temos uma estrutura adequada para termos um pronto atendimento, e o hospital cumprirá a nossa demanda”, disse.

Desde o início do contrato em março de 2017, até o seu término em 31 de maio de 2019 o valor de repasse ao Hospital Cristo Rei será de R$ 5.200 milhões.