Por Gazeta de Quitandinha e Campo do Tenente - 25/09/2021

A Prefeitura de Quitandinha, por meio da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, iniciou na terça-feira (21) a distribuição de 2 mil toneladas de calcário, adquiridos com recursos próprios.

A distribuição do calcário ocorre seguindo a listagem feita a partir do ano de 2018 para todos aqueles que ainda não receberam. Vamos garantir a entrega para todos os inscritos, de acordo com a documentação regulamentada.

Produtores pequenos, médios e grandes receberão a mesma quantidade, 10 toneladas.