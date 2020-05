Prefeitura de Quitandinha inicia o processo para distribuição gratuita de calcário aos seus produtores

Por Gazeta de Quitandinha e Campo do Tenente - 13/05/2020

A Prefeitura Municipal de Quitandinha, por meio da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, deu início ao já tradicional Programa Municipal de Incentivo a Correção de Solo. Desde segunda-feira (03) a Secretaria iniciou o recolhimento dos dados dos produtores para, posteriormente, realizar a distribuição gratuita de calcário dolomítico para os produtores do município, ainda neste mês.

Foram mais de R$ 150 mil comprados em calcário para ajudar o pequeno produtor a enriquecer nutritivamente sua terra. “Uma das minhas preocupações são com aqueles que tiram seu sustento da terra e garantem o alimento na mesa de todos nós. Desta forma, este programa já começa a colher frutos e esperamos que muitos outros resultados sejam gerados pela agricultura do nosso município, pois temos uma equipe especializada mais do que preparada para atender os nossos produtores”, comenta a Prefeita de Quitandinha, Maria Julia.

Cada produtor, devidamente cadastrado na Secretaria de Agricultura, terá direito a até 10 toneladas de calcário para poder potencializar os nutrientes do seu solo. “A calcagem é uma das maneiras de corrigir o solo, que pode garantir uma boa produtividade ao agricultor. Nós, da Secretaria de Agricultura, buscamos ajudar nossos produtores ao encaminhar as amostras de solo para analise, e com o resultado da mesma, orientamos os agricultores sobre quanto e como usar o calcário, para que sua lavoura gere um bom resultado levando em conta o custo de produção”, comenta Jean Bastos Ribas, Secretário responsável da pasta.

COMO FUNCIONARÁ

Desde o começo da gestão da Prefeita Maria Julia, a Secretaria construiu uma lista de produtores que foram atendidos nos dois últimos anos. “Esse ano, vamos dar prosseguimento a mesma lista e a Secretária de Agricultura ainda está cadastrando cada agricultor que ainda necessita”, completa Jean.

Para se cadastrar, o Agricultor precisará ter em mãos os seguintes documentos: Análise de solo em nome do requerente, Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP), Bloco de Notas do Produtor (CAD-PRO), RG, CPF, Título de Eleitor, Comprovante de Residência e telefone para contato.

Além destes, o produtor também deverá levar para o cadastro os documentos do seu imóvel, sendo eles: Matricula ou contrato de compra e venda Imposto Territorial Rural (ITR), Cadastro Ambiental Rural (CAR) e um contrato de arrendamento, em caso de imóvel não próprio.

Para realizar o cadastro, o produtor deverá levar todos estes documentos citados até a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Quitandinha, que fica na Rua Germano Krama, nº 94, no Engenho Velho, das 8h às 11h30min e das 13h às 16h30min.

Para mais informações, o produtor poderá ligar no número (041) 3623-1156.