Prefeitura de Quitandinha inicia reforma de quatro Unidades Básicas de Saúde

A prefeita de Quitandinha, Maria Julia, autorizou a reforma de quatro Unidades Básicas de Saúde (UBS). Receberão melhorias as UBS do Turvo, Pangaré, Doce Fino e Doce Grande. A expectativa para conclusão das reformas segundo a Secretaria Municipal de Obras é até o final do mês.

Todos os prédios receberão reformas gerais em toda a estrutura física, como instalações necessárias para acessibilidade, cobertura, piso, portas e janelas, parte hidráulica e pintura. O investimento faz parte de uma ação estabelecida pela prefeita, de qualificação da saúde pública.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Sérgio Carvalho, as obras estão sendo executadas nas unidades que estão com maior necessidade das adequações. “Estamos nos programando para levar as obras de reformas para todas as unidades, atendendo um pedido da prefeita, para requalificar a Saúde do município”, disse o secretário.