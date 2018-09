Prefeitura de Quitandinha instala novos abrigos de pontos de ônibus

O convênio para o investimento no município foi assinado pela prefeita Maria Julia no governo do estado no início do ano, garantindo os modernos abrigos custeados pela COMEC

Através de uma parceria com a Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba (COMEC), a prefeitura de Quitandinha iniciou nesta semana a instalação de dez abrigos de pontos de ônibus na área central da cidade. As novas estruturas estão sendo montadas especialmente nas linhas do transporte coletivo metropolitano.

O convênio para o investimento no município foi assinado pela prefeita Maria Julia no governo do estado no início do ano, garantindo os modernos abrigos custeados pela COMEC. A montagem e construção da base está sendo feita pela secretaria municipal de Desenvolvimento Urbano.

A prefeita Maria Julia explica que as novas estruturas garantirão maior conforto para as pessoas que utilizam o transporte coletivo e o transporte universitário. “Nos preocupamos com o conforto dos trabalhadores e estudantes que ficam aguardando o ônibus. Ficarão protegidos do tempo, tendo maior conforto”, contou.

Segundo a prefeita, as novas estruturas seguem um padrão moderno de Curitiba, fazendo parte do projeto de melhorias na infraestrutura de Quitandinha. “Estamos reconstruindo ruas da cidade, fazendo pavimentações, e os novos abrigos fazem parte dessa modernização. Estamos projetando a cidade para o futuro, deixando mais bonita com diversas obras e ações importante”, explicou.