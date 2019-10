Prefeitura de Quitandinha investe em melhor atendimento à população

Por Gazeta de Quitandinha e Campo do Tenente - 22/10/2019

Em uma parceria com o Senai, os servidores das secretarias de saúde e administração de Quitandinha estão realizando o curso de Excelência no Atendimento ao Cliente. Além de uma forma de melhorar os atendimentos, o curso também é uma forma de valorizar os funcionários, que têm a oportunidade de se capacitar sem precisar pagar por isso.

Ao todo, 180 funcionários estão sendo capacitados pelo professor Carlos André, credenciado ao Senai. São 28h de curso e cada uma das turmas, de aproximadamente 30 alunos, participa das aulas uma vez por semana.

“Nos tínhamos um recurso para investir em educação continuada. E aí queríamos não somente uma capacitação específica, mas algo que todos os servidores pudessem fazer. Que englobasse motivação, satisfação, atendimento ao cliente/paciente e outros assuntos nesse sentido. Fizemos orçamentos com algumas empresas e conseguimos essa parceria com o Sesi de Rio Negro, para trazer o Senai ao nosso município”, explica o secretário de saúde, Sérgio Carvalho.

As aulas começaram na terça-feira (1º) e seguem até o fim de novembro. Entre os conteúdos, estão relacionamento com o cliente/paciente, inteligência emocional, estratégias de marketing e atendimento, PDI – Plano de Desenvolvimento individual, comunicação assertiva, gestão e resolução de conflitos, motivação, otimização do tempo, entre outros assuntos.

Para a servidora da secretaria de Administração, Clarice Machoski, o curso está sendo muito proveitoso. “O professor é bem dinâmico e criativo e está focando bastante em autoconhecimento e tratamento com a população, também relacionamento com os colegas de trabalho. Um curso muito bom para nos desenvolvermos!”, afirma.