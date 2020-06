Prefeitura de Quitandinha oficializa acordo para trazer Armazém da Família

A Prefeita de Quitandinha ressaltou a importância do programa nesta época como este, em que a renda das famílias está sofrendo com baixas dada a incerteza do momento

Em cerimônia realizada na Prefeitura de Curitiba na última terça-feira (16), os Prefeitos Rafael Greca e Maria Julia assinaram o termo de cooperação técnica para trazer o Programa Armazém da Família para a cidade. A assinatura do termo oficializa Quitandinha como o 11º município da Região Metropolitana de Curitiba beneficiado com o programa, cuja abertura à população está prevista para Agosto deste ano.

Na oportunidade, as autoridades foram acompanhadas pelo Presidente da Câmara Municipal de Quitandinha, Marquinhos da Acarpa, pelo Secretário de Desenvolvimento Econômico, Jeferson Wojcik, e do contador da Prefeitura Emerson Karazawa, além do superintendente da Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (SMSAN) que administra o programa, Edson Rivelino Pereira.

Greca lembrou que o programa é fundamental neste momento de pandemia e celebra mais um passo rumo à consolidação do Mercado Comum Metropolitano, projeto encampado pelo Programa de Desenvolvimento Produtivo Integrado da RMC (Pró-Metrópole). “A Grande Curitiba é uma só. A Região Metropolitana de Curitiba tem 29 municípios cujas economias somadas correspondem a 42% do Produto Interno Bruto (PIB) do Paraná”, disse.

IMPORTÂNCIA NA CRISE

A Prefeita de Quitandinha ressaltou a importância do programa nesta época como este, em que a renda das famílias está sofrendo com baixas dada a incerteza do momento. “A população da cidade já vinha pedindo a abertura do Armazém da Família. Ter um na nossa cidade é muito importante para garantirmos à nossa população de baixa renda o acesso a alimentos de qualidade com preços mais acessíveis”, reforçou Maria Júlia.

Nos Armazéns da Família são oferecidos gêneros alimentícios, itens de limpeza e higiene pessoal a preços, em média, 30% mais baixos que no varejo. A unidade de Quitandinha atenderá famílias com renda de até dois salários mínimos (R$ 2.090). A estimativa da Prefeitura é que cerca de mil famílias sejam imediatamente beneficiadas no começo do programa. Novos cadastros e renovações poderão ser feitos no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do município.

QUANDO ABRE

De acordo com o Secretário de Desenvolvimento Econômico de Quitandinha, Jeferson Wojcik, o novo Armazém da Família de Quitandinha será inaugurado em agosto. Ficará localizado em um imóvel na Avenida Fernandes de Andrade, 909, no Centro, e a administração do empreendimento ficará inteiramente a cargo da Prefeitura. “A unidade irá ocupar uma área de 800 metros quadrados e a Prefeitura já iniciou o processo de licitação para a compra dos equipamentos necessários para o funcionamento do local”, completa.