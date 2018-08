Prefeitura de Quitandinha realiza formação a professores sobre ensino religioso

Por Gazeta de Quitandinha e Campo do Tenente - 18/08/2018

O curso foi ministrado para 30 professores do município, através de uma parceria com a Arauco, que disponibilizou a vinda do palestrante Luiz Onofre, reconhecido pela sua experiência na área.

A Secretaria Municipal de Educação de Quitandinha segue com a capacitação continuada dos profissionais da educação. Nesta semana os professores de áreas específicas participaram de uma formação sobre ensino religioso, com sugestões teóricas e práticas que preparam os profissionais para o dia-a-dia.

Segundo a secretária municipal de Educação, o objetivo da capacitação foi de orientar os professores sobre algumas incertezas em sala de aula e analisar a legislação que acerca o ensino religioso no Brasil. “Estamos trazendo novas experiências aos nossos profissionais, associando os conteúdos curriculares com o contexto social do nosso município”, disse a secretária.

A prefeita de Quitandinha, Maria Julia, também participou do evento dando as boas vindas aos professores e agradecendo a parceria da Arauco. “Sempre temos buscado parcerias com empresas e entidades que tenham interesse em ajudar a comunidade, principalmente na Educação, que é uma área tão importante”, disse.