Prefeitura de Quitandinha realiza leilão de bens inservíveis

A Prefeitura de Quitandinha realiza, no próximo dia 26 de junho, um leilão de bens inservíveis. A lista de itens inclui eletrodomésticos, equipamentos eletrônicos, móveis, automóveis, entre outros. O leilão será realizado na forma presencial e leva aquele que der o maior lance.

De acordo com a prefeita Maria Julia, a realização do leilão segue o que foi estabelecido na Lei nº 8.666/93. Com o dinheiro arrecadado, a gestão poderá investir em melhorias no município.

Pessoas físicas e jurídicas interessadas devem fazer seu credenciamento até o dia 25 de junho, diretamente da Prefeitura. O leilão será às 9h, na Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (Padre Francisco, n° 47).

O edital Nº 01/2018, com a lista completa dos itens a serem leiloados, está disponível no site da Prefeitura. Mais informações pelo telefone: 3623-1231.