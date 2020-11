Prefeitura de Quitandinha realiza leilão público de bens

A Prefeitura de Quitandinha realizará um leilão público de bens imóveis na próxima quarta-feira (11), no CETEQUI às 9h da manhã. Entre os itens leiloados estão desde computadores, móveis e eletrodomésticos, até automóveis, ônibus e equipamentos agrícolas. O leilão é aberto tanto para pessoas jurídicas quanto físicas, entretanto, pelas medidas sanitárias vigentes, apenas um representante poderá participar.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Para participar, a pessoa física interessada no leilão deverá apresentar à comissão leiloeira Documento de Identidade com foto; Comprovante do n° de inscrição no CPF; e Comprovante de endereço com menos de 90 dias. As pessoas jurídicas deverão apresentar Registro Comercial, Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social, dependendo da situação; Comprovante de inscrição no CNPJ; e Comprovante de endereço com menos de 90 dias.

O credenciamento para participar do leilão está aberto desde o dia 19 de setembro e irá até a véspera do mesmo, no dia 10 de novembro, às 16h30. Os documentos podem ser entregues em forma presencial, diretamente na sede da Prefeitura de Quitandinha, ou por meio eletrônico, através do e-mail: licitacao2@quitandinha.pr.gov.br, neste caso também até o dia 10, véspera do Leilão.

Para maiores informações do edital e para ter acesso a lista de bens leiloados, os interessados podem acessar www.quitandinha.pr.gov.br ou ligar para (041) 3623-1231

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -