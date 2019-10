Prefeitura de Quitandinha se prepara para o 18º Festival de Dança

Estão abertas as inscrições para o 18º Festival de Dança de Quitandinha. Referência em toda a região, o festival é realizado anualmente, trazendo o que há de melhor na cultura da Região Metropolitana de Curitiba (RMC). O regulamento e inscrições estão disponíveis no site da Prefeitura de Quitandinha até 18 de outubro.

O evento é aberto para grupos e academias, divididos nas seguintes categorias: infantil (7 a 11 anos); juvenil (12 a 16 anos); adulto (a partir de 17 anos). Cada grupo poderá se apresentar com apenas uma coreografia e deve ter de 4 a 20 integrantes.

As apresentações regionais começam às 19h, no Ginásio Hilário Gonçalves, mas durante todo o dia haverá apresentações das escolas e colégios do município, no mesmo espaço.

De acordo com a secretária de Educação, Cultura e Esportes, Karina Ribas Karpinski, mais do que um evento cultural, esse é um momento de troca: “São dançarinos de diversas cidades vizinhas que vêm participar, e gente também que vêm assistir. Então é muito importante para a cultura em geral, que só enriquece com essa troca de experiências”, afirma.

O regulamento do concurso e a ficha de inscrição estão disponíveis pelo link quitandinha.pr.gov.br/festival e também podem ser conferidos diretamente na Secretaria de Educação, Cultura e Esporte (Rua Padre Francisco, 47 – Centro). Mais informações pelo telefone: 41 3623-1242.