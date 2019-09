Prefeitura de Quitandinha torna mais ágil e acessível a liberação de exames

Pensando em facilitar a vida dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) de Quitandinha, a Prefeitura resolveu investir em um novo sistema de liberação de exames. Há quase um mês, é o próprio médico que faz isso para o paciente, sem que ele precise voltar à Unidade Central mais de uma vez.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Sergio Carvalho, antes, após a consulta, o paciente precisava voltar à Unidade Central para pegar uma senha e aí conseguir a guia para realizar o exame. “Às vezes o paciente tinha que vir várias vezes porque tínhamos uma cota de 50 senhas diárias. Agora, ele já sai com tudo pronto, é só marcar o exame e ir fazer, porque até as orientações e frascos de coleta são dados na Unidade”, explica.

Para a prefeita Maria Julia, que sempre teve a saúde como foco de sua gestão, essa é uma mudança que agiliza o processo: “O pessoal não precisa mais enfrentar filas pra conseguir liberar o exame, nem vir do interior pro centro pra isso. Eu fico muito feliz que esteja dando certo, porque às vezes a pessoa precisa daquele exame com urgência, não pode ficar esperando”, afirma.

O gerente de saúde Paulo Santos lembra que isso também foi a solução para um problema frequente com relação ao “privilégio” que alguns pacientes tinham, por residirem no centro da cidade: “A senha era distribuída por ordem de chegada, então quem mora no centro, acabava chegando mais cedo que aqueles que moram no interior. Era de cortar o coração, mas não tinha o que fazer. Agora, se o paciente é atendido no interior, o exame é liberado lá. Ele não precisa vir aqui”, diz.

CONTROLE

O sistema que foi pensado em conjunto entre a secretaria de Saúde e o Controle Interno, tornou melhor não só o acesso dos pacientes, mas também facilitou o controle da administração com relação aos exames realizados e os gastos com isso, otimizando o processo e possibilitando o investimento em outros exames.

De acordo com a administração da secretaria de saúde, alguns pacientes pediam para realizar um novo exame antes do vencimento do anterior, e o médico acabava solicitando. Agora, o próprio sistema avisa quando o exame está dentro do prazo e o médico decide se há necessidade. Com isso, já é possível investir em exames de imagem, por exemplo, que demoravam mais devido à falta de recursos. Além disso, o paciente pode ser consultado em qualquer unidade, mas para maior controle, a liberação do exame é feita na unidade de estratégia da família (localidade onde reside).