Prefeitura implanta Procon em Quitandinha

Agora o município de Quitandinha conta com o sistema de defesa do consumidor, o Procon. A Prefeitura implantou o benefício aos consumidores e já está em funcionamento.

O Procon √© o √≥rg√£o p√ļblico respons√°vel pela pol√≠tica de consumo e atua n√£o s√≥ na defesa, como tamb√©m por meio de a√ß√Ķes educativas para o consumo, direcionadas a consumidores e fornecedores.

O munic√≠pio aprovou a legisla√ß√£o que organiza o sistema de defesa do consumidor, criando tamb√©m o departamento e o fundo municipal de Prote√ß√£o e Defesa do Consumidor. Al√©m da regulamenta√ß√£o, a prefeitura tamb√©m firmou o termo de coopera√ß√£o com o Procon Estadual para implanta√ß√£o do Sistema Nacional de Informa√ß√Ķes de Defesa do Consumidor (Sindec), que √© utilizado para atendimento do consumidor e tramita√ß√£o de processos.

A secret√°ria municipal de Administra√ß√£o e Finan√ßas, Jaqueline Ribas, explicou que a prefeitura est√° atendendo uma orienta√ß√£o do Minist√©rio P√ļblico e possibilitando uma importante ferramenta aos consumidores. ‚ÄúO Procon ir√° garantir os direitos dos consumidores atrav√©s do √≥rg√£o no munic√≠pio e de uma legisla√ß√£o aprovada pela c√Ęmara‚ÄĚ, contou.

O Procon funciona no prédio da prefeitura, de segunda a quarta-feira das 8h30min às 11h30min.