Prefeitura se mobiliza para ajudar às quase 800 famílias afetadas pela chuva de granizo

Por Gazeta de Quitandinha e Campo do Tenente - 03/11/2019

Na última sexta-feira (25), fortes chuvas de granizo atingiram a toda a região. Em Quitandinha, cerca de 800 famílias tiveram prejuízo, tendo o telhado de suas casas danificados. A situação preocupante mobilizou equipes da Defesa Civil, da Assistência Social, secretários e funcionários comissionados do município, bem como a Câmara de Vereadores, moradores e ainda a Prefeitura de Mandirituba.

Cerca de 50 mil metros de lona foram distribuídos às pessoas afetadas. Nesta semana, servidores da Prefeitura estiveram nas residências para fazer o cadastro e ajudar às famílias em situação de vulnerabilidade, com folhas de Eternit. “A prioridade são aqueles que mais precisam, que não têm como arcar com o prejuízo. Todas as famílias em situação de vulnerabilidade estão sendo ajudadas”, explica a Prefeita Maria Julia.

O material foi adquirido com recursos livres da Prefeitura. Engajados na causa, os vereadores também aprovaram a destinação de R$ 200 mil do fundo da Câmara para a compra de mais telhas.

“O recurso ainda não chegou, mas agradecemos à atitude do presidente da Câmara Marquinhos da Acarpa e o entendimento dos vereadores em colaborar nesse momento tão difícil. Assim podemos ajudar o maior número de famílias”, afirma o secretário de Assistência Social, Elizandro Sousa.

A Prefeitura de Mandirituba também divulgou uma nota, solicitando a doação de telhas e folhas de Eternit para o município.