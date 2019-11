Primeira parte do estádio de futebol já finalizada!

A primeira parte do campo de futebol de Quitandinha já foi concluída. A terraplanagem, realizada pelos servidores da secretaria de Desenvolvimento urbano, foi finalizada na última sexta-feira (22). Já nessa segunda-feira (25), a empresa responsável pela obra já deu início à construção do Estádio Francisco Lechinoski, que incluirá arquibancada, banheiros, vestiários, estacionamento e lanchonete.

“Essa é uma obra de quase R$ 900 mil, que estamos conseguindo realizar graças à ajuda dos deputados federais Luciano Ducci e Hidekazu Takayama. A primeira parte que vai ser entregue é o campo. Mas depois também serão feitos a cancha de rodeio, o pavilhão de eventos, pista de caminhada, velocross. Um grande espaço de lazer para as pessoas de Quitandinha”, ressalta a prefeita Maria Julia.

Os 12 alqueires de terreno foram adquiridos com recursos próprios da Prefeitura, graças à economia proposta pela prefeita. O objetivo é dar mais comodidade às famílias quitandinhenses na prática de esportes.

O secretário de Desenvolvimento Urbano Jeferson Wojcik garante que o resultado será muito positivo: “Será um campo moderno e com medidas oficiais, padrão Fifa, além de gramado natural com drenagem e irrigação. Estamos muito contentes com o trabalho que está sendo realizado e temos certeza que as pessoas vão aproveitar muito”, afirma.