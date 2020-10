Programa Água Para Todos distribuiu mais de 200 mil litros em uma semana

Na tentativa de reduzir os efeitos da seca que assola a região, a Prefeitura de Quitandinha deu início ao Programa Água Para Todos. Em uma semana, foram distribuídos mais de 200 mil litros de água potável nas regiões do Turvo, Cachoeira do Ipanema, Cachoeira dos Knopik e Mato Branco.

O programa foi feito de acordo com o Decreto Municipal 1.382/2020, que determinou estado de emergência hídrica no município desde Setembro, e consiste na contratação de um caminhão pipa, com capacidade para mais de quinze metros cúbicos por carga, que disponibiliza água potável para as localidades mais afastadas da cidade.

De acordo com a Prefeita Maria Julia, a realização do programa se deu pela necessidade de promoção de saúde básica para a população quitandinhense, que precisa da água para continuar combatendo o Coronavirus, além das necessidades básicas. “Desde Março todos nós reforçamos a importância da higiene básica nas nossas vidas. Estamos enfrentando a pior seca da história do nosso estado, e agora não podemos deixar faltar água justamente no momento em que mais precisamos dela, para continuar combatendo o vírus”, afirma.

A Secretaria de Agricultura informa que já tem mapeada a situação hídrica do município, e já está atendendo as localidades e as propriedades mais afetadas pela seca. Para outros casos, a Secretaria instrui para que o munícipe ligue no número (41) 3623-1156, segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h, para relatar a situação, passar por análise e, posteriormente, receber a visita do caminhão pipa.

