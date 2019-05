Projeto da Prefeitura de Quitandinha beneficia famílias na construção do 1º imóvel

Você conhece o Casa Fácil? O projeto realizado pela Prefeitura de Quitandinha é uma forma de ajudar às famílias a construir uma moradia sem precisar pagar pelos serviços de um engenheiro. E tudo com a garantia de um projeto bem feito, dentro dos parâmetros e exigências legais e com alvará de construção fornecido gratuitamente.

“Ao invés de contratar o profissional, as pessoas que se enquadram nos requisitos podem ter todo o projeto feito por nós aqui da Prefeitura”, explica a tecnóloga da Construção Civil Sirlene Paolini, que foi quem desenhou os sete modelos de plantas que as famílias podem escolher para ser o seu lar. Segundo ela, tudo foi pensado respeitando as possibilidades financeiras de cada um, já que a construção é paga pelo proprietário. São opções com dois e três quartos, de 40 até 70 m².

Para participar, é preciso ir até a Prefeitura apresentar alguns documentos, preencher um cadastro e atender a alguns requisitos, como não ter renda familiar mensal superior a três salários mínimos. Além disso, o terreno deve ter até 600 m² e o proprietário deve comprovar ser o possuidor do imóvel. O beneficiário também não pode ser dono de outra casa, nem fazer alterações na construção por um período de, no mínimo, cinco anos. A família também passará pela Assistência Social, que vai investigar se todos se enquadram nos parâmetros.

Embora o projeto tenha sido criado na gestão anterior, a ideia da Prefeita Maria Julia é ampliar, de modo que mais pessoas possam ser atendidas. “Construir uma casa já é difícil pelo valor dos materiais. E se for pagar pelo engenheiro também, às vezes fica ainda mais complicado. Então aqueles que realmente precisam, nós temos que ajudar”, ressalta a prefeita.