Projetos cultuais e esportivos são sucesso em Quitandinha

Desde o início da atual administração, o município vem investindo em melhorias e novidades na área da educação, cultura e esporte e a cada ano novos projetos vem sendo elaboradas e implantados pela Secretaria de Educação, Cultura e Esporte do município com sucesso, principalmente por serem filantrópicos (sem custos), onde muitos pais de alunos do município não teriam condições de matriculá-los em academias e clubes particulares.

O mais novo projeto implementado iniciado neste ano é o projeto de férias, onde aulões de ritmos são oferecidos gratuitamente ao público quitandinhense na praça da Bíblia que começaram no dia 22/12/18 e vai até o dia 08/02/19. Somados a outros projetos que estão sendo cada vez mais procurados como a Escolinha de Futebol Furacão e o projeto de dança, que já está com as vagas limitadas, eles caíram no gosto da população de Quitandinha. Conheça um pouco mais sobre eles.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

ESCOLINHA DE FUTEBOL FURACÃO

Escolinha de Futebol Furacão, é um projeto filantrópico/social, em parceria com o CAP – Clube Athlético Paranaense por meio da Escolinha Furacão. Nesse projeto é trabalhado futebol de salão, sintético e futebol de campo, feminino e masculino nas faixas-etárias de 5 a 17 anos, as aulas são gratuitas e acontecem nos espaços desportivos do município, em três dias de semana, segundas, quartas e sextas-feiras no período de contra turno escolar de cada aluno. Ou seja, se o aluno estuda na parte da manhã ele treina na parte da tarde e vice-versa.

A exigência para participar da escolinha é que os alunos estejam estudando, onde é verificado junto aos boletins escolares, bem como é cobrado também o desempenho nos bancos escolares dos atletas. “Não basta ser um bom atleta, tem que também ser um bom e assíduo aluno” – lembram os monitores do projeto.

Os atletas também tem acompanhamento de nutricionista e as aulas são fornecidas por profissionais da área de educação física da rede municipal.

GRUPO MUNICIPAL DE DANÇA DE QUITANDINHA

O projeto de dança se iniciou em março de 2018 e já é considerado um diferencial no município e muito procurado, sendo suas vagas limitadas, onde este ano devido à grande procura, já foram abertas 30 novas vagas, somados aos 40 que já estão cursando.

Também existe um período dedicado aos baybes (bebes), que funciona aos sábados a partir dos 2 aninhos de idade com a participação e acompanhamento dos pais.

Este projeto tem como objetivo, incentivar crianças e adolescente a “praticar a saúde” e também, distração e diversão. A coordenadora do projeto, Milena Ribas, que passa as aula a essas crianças também relata da importância do desenvolvimento motor, nas aulas são desenvolvidos testes motores e outras atividades que ajudarão no futuro destes alunos. “Este projeto não visa somente a dança, mas sim o desenvolvimento motor e a psicomotricidade das crianças e jovens, tudo isto é fundamental para toda as suas vidas…” – explica Milena.

Ela também explica que são realizados vários testes de desenvolvimento em conjunto com a dança nos alunos.

As aulas são gratuitas e as inscrições estão abertas na secretaria de Educação, Cultura e Esportes de Quitandinha. Lembrando também, que as vagas são limitadas.

PROJETO DE FÉRIAS

A secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes de Quitandinha, também oferece aulões de ritmos ao público da cidade, as aulas acontecem na praça da Bíblia de Quitandinha, visa na importância da saúde e bem estar da população, não é necessário fazer inscrições, as aulas acontecem em dias da semana, nas terças e quintas-feiras às 19h. As aulas irão acontecer apenas em período de férias, se deu início no dia, 22/01/2019 irá até o dia 08/02/2019, todos estão convidados.