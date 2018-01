Quitandinha amplia programa de Inseminação Artificial de Bovinos

A contrapartida do produtor é de apenas R$ 35,00 por inseminação, onde a Prefeitura arca com o subsídio do restante contando ainda com o técnico responsável pela inseminação e acompanhamento da equipe da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Por Gazeta de Quitandinha e Campo do Tenente - 12/01/2018