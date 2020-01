Quitandinha com obras em todas as áreas

A Unidade de Sa√ļde est√° sendo realizada por meio de repasse do Governo Estadual, com emenda do deputado estadual Francisco B√ľhrer, de pouco mais de R$ 889 mil

A Prefeitura de Quitandinha inicia 2020 com diversas obras a todo vapor. Algumas, j√° em fase de finaliza√ß√£o. √Č o caso da t√£o aguardada supercreche e ainda da Unidade de Sa√ļde da Fam√≠lia ‚Äď Porte III, que deve ser inaugurada em breve. O portal de acesso √† cidade e o complexo esportivo tamb√©m est√£o sendo realizados em paralelo.

Os investimentos somam quase R$ 3,6 milh√Ķes. A Unidade de Sa√ļde est√° sendo realizada por meio de repasse do Governo Estadual, com emenda do deputado estadual Francisco B√ľhrer, de pouco mais de R$ 889 mil. A supercreche conta com R$ 1,6 milh√£o do Governo Federal e mais R$ 170 mil da C√Ęmara Legislativa. O portal, com recursos de emenda parlamentar do deputado Luiz Nishimori, de R$ 215 mil. J√° o est√°dio de futebol, √© um investimento por emenda dos deputados federais Luciano Ducci e Hidekazu Takayama, de R$ 887 mil.

‚ÄúEsse √© o resultado de um trabalho s√©rio, comprometido com a popula√ß√£o. A supercreche era uma obra que vinha de outra gest√£o, e que teve diversos problemas. Mas conseguimos resolver o que era necess√°rio e agora j√° est√° quase finalizada, tamb√©m com ajuda da C√Ęmara de Vereadores. Mas o trabalho n√£o para e a prova √© que tem realiza√ß√Ķes em todos os setores‚ÄĚ, ressalta o secret√°rio de Desenvolvimento Urbano do munic√≠pio, Jeferson Wojcik.

O campo de futebol, segundo ele, já está com a rede interna de energia pronta, sendo que já foram instalados os postes. Também foi feita a escavação para a lanchonete, banheiros e vestiários. Nesse momento, uma das prioridades é a rede de drenagem.

‚ÄúA constru√ß√£o do portal tamb√©m est√° indo bem. E √© uma obra importante, porque foi por meio do projeto do portal, que conseguimos aval da ANTT quanto √† constru√ß√£o do trevo de entrada na Avenida Eleut√©rio Fernandes de Andrade, que j√° foi inclu√≠do no cronograma da Autopista‚ÄĚ, explica o secret√°rio.

A prefeita Maria Julia comenta que a Unidade de Sa√ļde tamb√©m est√° na fase final. ‚ÄúA unidade de sa√ļde tem 16 salas e vai poder atender todo o pessoal de Quitandinha. √Č uma obra que eu queria muito realizar e que est√° praticamente pronta‚ÄĚ, afirma. Ela lembra que nesse ano outras obras ainda entrar√£o em processo de licita√ß√£o para serem realizadas, como pavimenta√ß√Ķes asf√°lticas e a passarela de pedestres, na ponte sobre o Rio da V√°rzea, no centro de Quitandinha.