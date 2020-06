Quitandinha comemora 59 anos de idade neste sábado sem poder fazer festa, mas com presentes à população

Quitandinha comemorará um aniversário no mínimo diferente este ano. A cidade, que neste sábado (13) comemora 59 anos de emancipação política, não poderá fazer festa, muito menos reunir seus conterrâneos em comemorações, dado o momento delicado que a cidade está passando por conta do novo coronavírus. Mas isso não significa que a aniversariante não possa receber presentes.

Duas obras importantes serão inauguradas neste sábado, em dois cerimoniais distintos e rápidos para evitar aglomerações. Uma delas será muito útil e auxiliará imediatamente a população de Quitandinha no atual momento: a Unidade de Saúde da Família (USF) Acelino Ribas Pinto.

Terminada a tempo de atender a população em meio a pior crise de saúde que a cidade já enfrentou, a USF está localizada logo atrás do Posto Sede no Centro. A nova unidade irá compor a estrutura do Núcleo Integrado de Saúde (NIS) do município, e irá impulsionar ainda mais o atendimento em saúde da região. “A partir de segunda feira (15) a nova USF já estará funcionando a pleno vapor. Inicialmente, a unidade vai concentrar o tratamento de sintomáticos da COVID-19. Após as 17h, além dos sintomáticos, vamos atender urgências também”, afirma a Secretária de Saúde de Quitandinha, Caroline Przybylok.

A obra teve início em fevereiro de 2019 e custou R$ 890 mil Reais, sendo R$ 750 mil destes vindos de emenda parlamentar do Deputado Estadual Francisco Buhrer, e os outros R$ 140 mil vindos da coparticipação da Prefeitura. A unidade ganhou o nome do primeiro farmacêutico da região, Acelino Ribas Pinto, que foi pioneiro no atendimento em saúde na região.

A segunda obra a ser inaugurada remete diretamente ao orgulho de ser da cidade. Quitandinha terá um novo portal de entrada, localizado no acesso da Avenida Fernandes de Andrade, feito em homenagem a todas as famílias polonesas que ajudaram a construir o município, e que agora servirá como ponto turístico que marcará definitivamente o rosto da cidade para os visitantes. “O portal é muito importante em qualquer cidade, pois se trata do rosto do município, sendo ele o principal cartão de visitas. É como as pessoas de fora vão nos enxergar e também motivo de orgulho para cada morador. Agora vamos finalmente realizar esse sonho”, comenta a prefeita Maria Julia.

OUTROS PRESENTES

Quitandinha também recebeu outros presentes no último mês, todos extremamente necessários para a realidade do município. Logo no começo do mês chegou uma Retroescavadeira de R$ 275 mil Reais. No sábado serão entregues dois carros, de R$ 60 mil Reais cada, que encorparão a estrutura da Assistência Social nos atendimentos aos mais necessitados. Ainda nesta semana foi aprovado um investimento de R$ 30 mil Reais para a construção de mais duas Academias ao Ar Livre, a serem construídas na área rural. Isso sem contar o início das obras da passarela sobre a Ponte do Rio da Várzea, que melhorará o tráfego de pedestres na região mais movimentada do Centro.

Para a Secretária de Administração e Finanças, Jaqueline Ribas, os presentes para a cidade são resultado de um grande esforço conjunto de grandes incentivadores do município, em todas as esferas. “Agradecemos enormemente aos Deputados Luciano Ducci, Luiz Nishimori, Francisco Buhrer, ao Governador Ratinho Junior, ao Secretário Norberto Ortigara por toda ajuda e parceria que nos deram nos últimos anos. Não existem palavras suficientes que traduzam a gratidão que sentimos. A grande vontade era de chamar todos para uma grande festa para celebrar esses presentes, mas logo essa pandemia passará, e poderemos celebrar à longa vida da nossa cidade”, disse.