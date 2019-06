Quitandinha comemora os 58 anos de emancipação

Por Gazeta de Quitandinha e Campo do Tenente - 13/06/2019

Hoje, com mais de 20 mil moradores orgulhosos, o município celebrou mais um aniversário na última quinta (13)

Mais de duas mil pessoas participaram do Desfile Cívico em comemoração pelos 58 anos de Quitandinha. A cidade que começou a existir por meio de três famílias, foi emancipada oficialmente e 13 de junho de 1961. Hoje, com mais de 20 mil moradores orgulhosos, o município celebrou mais um aniversário na última quinta (13).

Alunos de toda a rede municipal e estadual, Apae e Colégio Sesi de Rio Negro marcharam em homenagem a Quitandinha, juntamente com os participantes dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Criança e do Adolescente e da Pessoa Idosa. Cada um abordando um tema, como valores, memórias, conscientização sobre o meio ambiente e responsabilidade de ser ponto se referência para gerações futuras, etc.

Também fizeram parte da solenidade o Ato Cívico, Hasteamento da Bandeira Municipal, Santa Missa pedindo a benção à Quitandinha e apresentação da Banda de Música da Polícia Militar e da Banda Escola Municipal (fanfarra) de Fazenda Rio Grande.

Nascida no mesmo ano de emancipação de Quitandinha, a Prefeita Maria Julia conta que ficou muito emocionada durante a solenidade. “Fiquei muito feliz de ver todos participando e felicitando a nossa cidade. Já queríamos realizar o desfile há algum tempo, porque é muito lindo. E deu tudo certo!”, ressalta.

A secretária de Educação, Cultura e Esportes, Karina Ribas, que esteve à frente do Desfile, comenta que os alunos gostaram muito de participar da programação. “Eles ficam felizes de se apresentar. Durante toda a semana, eles aprenderam sobre a história do nosso município na escola, cantaram o hino… Agora Fechamos com chave de ouro!”.