Quitandinha contabiliza mil atendimentos de transporte sanitário ao mês

Por Gazeta de Quitandinha e Campo do Tenente - 30/05/2019

Compartilhar no Facebook

Por mês, a central de veículos da Prefeitura de Quitandinha realiza o transporte de mais de mil pessoas para hospitais de referência em Curitiba, Campo Largo, Campina Grande do Sul e Lapa. Pacientes esses que precisam de tratamentos específicos como hemodiálise, quimioterapia, radioterapia, fisioterapia e outros.

O alto número de atendimentos é o resultado de um trabalho que tem como um dos principais focos, a saúde da população. Atuando desde sempre na área, a Prefeita Maria Julia diz que fica muito feliz em ver cada vez mais pessoas sendo atendidas. “Antes de entrar pra política, eu trabalhava levando pacientes pros hospitais. Sempre levei a sério a saúde e acredito que temos que melhorar cada vez mais”, comenta.

De acordo com o responsável pelos agendamentos de transporte para especialidades, Eliel Andrade Zaleski, são quatro carros, um micro-ônibus e duas vans, sendo uma que atende prioritariamente os pacientes da hemodiálise. “Todos saem daqui lotados. Se surge uma vaga, damos prioridade para os casos emergenciais. Mas procuramos atender a todos”, explica.

Responsável pela central de veículos da Prefeitura desde 2012, José Carlos Muller acredita que nos últimos dois anos o serviço melhorou, principalmente na qualidade e cuidado com os veículos.

As viagens para os hospitais começam às 4h e há ainda uma ambulância que transporta exclusivamente dois pacientes que estão acamados, sempre que necessário. A prioridade são os pacientes com câncer, os de hemodiálise e aqueles que já estão em tratamento e com consultas agendadas. Situações de urgência e emergência também são atendidas.

MUTIRÕES

De meses em meses, também são realizados os mutirões de mamografia, oftalmologia e otorrinolaringologia, sendo que, no último, realizado em março, mais de dez pessoas foram atendidas e receberam aparelhos auditivos. O próximo mutirão da mamografia será em junho e 30 mulheres vão participar. Nesses casos, os pacientes são levados de Quitandinha até São José dos Pinhais.