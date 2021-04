Quitandinha: definido o início das obras de reconstrução da “ponte nova”

A parceria entre as duas cidades se estenderá também para a readequação das estradas que dão acesso à ponte

Os prefeitos da Lapa Diego Ribas e de Quitandinha Zé Quirera definiram o início da reconstrução total da ponte na divisa dos municípios, sobre o Rio da Várzea, conhecida por Ponte Nova.

As obras começarão no dia 03 de maio e a construção será em parceria entre as duas Prefeituras. “Queremos unir novamente a Lapa e Quitandinha por esta passagem, beneficiando as famílias e os agricultores da região”, destacou o prefeito Diego.

Zé Quirera lembrou do empenho das duas equipes para a recuperação da ponte “hoje graças a todo esse empenho está sendo viabilizada a obra, que será um orgulho para nós”. Ele ainda confirmou a parceria entre as duas cidades para a readequação das estradas que dão acesso à ponte.

Os últimos ajustes da parceria foram firmados entre os prefeitos no local e o encontro contou com a participação do vice-prefeito Acyr do Sindicato e da secretária de Obras Marion Cabral além de representantes da Prefeitura da cidade vizinha.

As primeiras tratativas para a reconstrução da ponte aconteceram em janeiro de 2021, quando o vice Acyr do Sindicato esteve acompanhado do vereador Marco Bortolletto em Quitandinha propondo ao prefeito Zé Quirera a parceria. A ideia inicial era buscar junto ao Departamento de Estradas de Rodagem – DER – a construção de uma ponte em concreto.

Como os municípios não tiveram êxito na ação, a solução encontrada foi a parceria para a reconstrução em madeira.

A obra consiste na troca de toda estrutura e da cobertura dos 36 metros de ponte. Todo material e a mão de obra será dividido entre os municípios.