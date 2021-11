Quitandinha disponibiliza transporte gratuito aos alunos do ENEM 2021

Com o objetivo de garantir o acesso dos estudantes para a realização do Exame Nacional do Exame Médio (ENEM), que ocorreu no dia 21 e também no próximo domingo, 28, a Prefeitura de Quitandinha disponibilizou ônibus gratuitamente aos estudantes para realização das provas na cidade de Mandirituba e região.

A disponibilização do veículo facilita o deslocamento dos estudantes, ida e volta, até os respectivos locais de prova.

Mais uma ação que aposta no sucesso acadêmico-profissional dos jovens quitandinhenses e trabalha no sentido de garantir o amplo acesso desses alunos a condições ideais de aprendizados.

O ENEM é a principal porta de acesso para quem deseja cursar uma graduação nas universidades públicas de todo o Brasil, como também em instituições privadas, por meio de programas sociais, de financiamento e bolsas.

