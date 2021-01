Quitandinha e Lapa iniciam primeiras tratativas para construção da ponte do rio da Várzea

Na tarde da terça feira (12) o prefeito de Quitandinha Zé Quirera recebeu no seu gabinete o vice prefeito da Lapa Acyr do Sindicato juntamente com o vereador Marco Bortoletto. Em pauta foram discutidas as primeiras tratativas para a construção da ponte no rio da Várzea, na divisa entre os municípios.

A antiga passagem, conhecida por Ponte Nova está interditada há anos impedindo a passagem de muitas pessoas.

Os gestores se comprometeram em unir forças para buscar recursos junto ao Departamento de Estradas de Rodagem (DER) para a reconstrução da ponte que beneficiará muitas pessoas de toda a região.