Quitandinha está com inscrições abertas para o festival de dança

Por Gazeta de Quitandinha e Campo do Tenente - 25/09/2018

A Secretaria Municipal de Educação Cultura e Esporte de Quitandinha se prepara para o 17º Festival Intermunicipal de Dança, que é um dos principais eventos culturais da região. As inscrições estão abertas para grupos amadores e profissionais.

O evento acontecerá no dia 26 de outubro no ginásio de esportes Hilário Gonçalves do Vale. Durante todo o dia o espaço será para apresentações dos colégios estaduais e de grupos das escolas municipais. Já à noite, a programação é intermunicipal, para apresentações de academias e grupos de categoria livre.

De acordo com a secretária de Educação, Cultura e Esporte, Karina Ribas, o evento é tradicional culturalmente na região, e por esse motivo está sendo preparado com muito carinho. “Estamos preparando uma programação especial, tanto para os artistas que irão se apresentar, como para o público que irá assistir. Será um grande festival”, explicou a secretária.

Informações, regulamento e inscrições podem ser feitas no site do festival, (www.quitandinha.pr.gov.br/festival), ou diretamente na secretaria municipal de Educação, Esporte e Cultura.