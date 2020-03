Quitandinha estabelece medidas contra o coronavírus

Na manhã de terça feira (17), a prefeita Maria Júlia, junto com todo secretariado do município, delimitou medidas para combater a pandemia do coronavírus na cidade de Quitandinha, baseando-se no decreto-lei do Governo do Estado.

O decreto municipal nº 1.301 recomenda a suspensão de eventos públicos ou particulares de qualquer natureza, cujo quorum possa vir a ser acima de 50 pessoas, com o fim de evitar a concentração de grandes massas para conter a propagação do vírus. Além disso, a Prefeitura de Quitandinha também cancelou todos os eventos promovidos e organizados pela mesma, em agenda constante nos próximos 45 dias.

A prefeita também determinou um acompanhamento junto à Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba (COMEC) sobre a situação de higiene e possíveis impactos no itinerário do transporte coletivo, principalmente das linhas que passam por focos de risco, como Curitiba, por exemplo.

Além disso, a Prefeitura estabeleceu uma comunicação direta com as cidades periféricas à Quitandinha, para monitorar a situação de forma mais abrangente, principalmente no que tange às definições restritivas nos municípios, que podem, direta ou indiretamente, afetar os nossos munícipes, que trabalham, estudam e/ou dependem de deslocamento para fora da cidade.

AULAS E ATENDIMENTOS

A Secretaria de Educação do Município, por meio de sua secretária Karina Ribas, determinou o cancelamento das aulas a partir de sexta-feira (20), por tempo indeterminado, até que novas diretrizes da Secretaria Estadual de Educação (SEED) cheguem.

Durante esse período antes do encerramento das aulas, a secretária afirma que todas as medidas de higienização dos espaços escolares serão intensificadas. “Seguindo as recomendações da COMEC, vamos higienizar os ônibus escolares a cada viagem realizada. Além disso, desde o começo da semana, isolamos e higienizamos todos os bebedouros de todas as escolas, e fizemos pente fino em todas as salas para garantir um bom fluxo de ar para os estudantes”, afirma Karina.

PREVENÇÃO

A Secretaria de Saúde de Quitandinha reforça que o isolamento e os cuidados de higiene são as primeiras medidas contra o corona: Lavar bem as mãos, usar álcool em gel e evitar contato próximo são as formas mais eficientes de combater a propagação do vírus, além de evitar grandes aglomerações.