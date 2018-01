Quitandinha fortalece apoio aos agricultores com projetos gratuitos para acesso ao crédito rural

Com a nova ação de apoio, projetos para as linhas do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), bem como laudos de avaliação de maquinas agrícolas, atestado de produtor para a Ceasa e o Cadastro Ambiental Rural serão facilitados pela equipe técnica da secretaria de Agricultura do município

Uma das frentes que a secretaria municipal de Agricultura e Meio Ambiente de Quitandinha tem atuado, é no apoio gratuito na elaboração de projetos técnicos para o crédito rural aos agricultores. Os bancos que operam com o crédito rural oficial financiam as atividades agropecuárias, referentes à Safra 2018/2019, podendo receber os projetos da agricultura familiar e de outros segmentos rurais.

Mesmo com um apoio secundário da Secretaria de Agricultura, uma das dificuldades dos agricultores era de contratar em algumas ocasiões o auxílio particular de um técnico para elaborar o projeto para o crédito rural, onerando ainda mais o custo do agricultor.

Com a nova ação de apoio, projetos para as linhas do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), bem como laudos de avaliação de maquinas agrícolas, atestado de produtor para a Ceasa e o Cadastro Ambiental Rural serão facilitados pela equipe técnica da secretaria de Agricultura do município.

O secretário municipal de Agricultura, Jeferson Wojcik, explica que existem várias oportunidades aos agricultores para o financiamento de custeio, investimento e comercialização das ações desenvolvidas nas propriedades rurais e é necessário um apoio aos colonos para estarem aptos aos benefícios. “Estamos fortalecendo o apoio técnico na elaboração de projetos para o acesso ao crédito rural porque sabemos da importância da manutenção da família rural”, disse.