Quitandinha garantiu as primeiras doses da vacina contra a Covid-19

Nesta terça-feira (19), o Prefeito Zé Quirera e sua equipe da Secretaria Municipal de Saúde de Quitandinha foram até ao Centro de Medicamentos do Paraná, em Piraquara, para buscar a primeira dose da vacina juntamente com os insumos para a aplicação das vacinas.

A vacina deve ser aplicada em duas doses para garantir seu efeito de imunização contra a Covid-19. Assim, num primeiro momento foram distribuídas apenas a quantidade de vacinas referentes a primeira dose desta etapa de vacinação.

Quitandinha recebeu, então, 108 vacinas para imunização da primeira dose do grupo prioritário da primeira etapa da vacinação (profissionais de saúde que estão na linha de frente contra a Covid-19 e idosos de instituições de longa permanência – asilos).

As outras 108 vacinas, referentes a segunda dose, ficaram armazenadas no Cemepar e serão entregues próximo a data de vacinação da segunda dose.

Vacinas de vários laboratórios estão sendo testadas e fabricadas e, neste momento, a vacina que chegou para iniciarmos a campanha de vacinação é a CoronaVac (do Instituto Butantan) que foi aprovada este ano pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

Acompanhe novas informações sobre a vacinação em Quitandinha pelas redes sociais oficiais da Prefeitura (Facebook e Instagram). Recomenda-se a população não ir até as Unidades de Saúde para obter informações, para evitar aglomerações.

Precisamos continuar tomando as medidas de precaução, então continue usando máscara, mantendo o distanciamento social e higienizando as mãos com álcool em gel ou água e sabão.