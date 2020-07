Quitandinha inicia a construção da maior Cancha de Rodeios da região

A Prefeitura de Quitandinha engrena a próxima fase de conclusão das obras da maior Cancha de Rodeios da região suleste, que será parte integrante do novo Parque de Eventos da cidade localizado a 1,8km da área central, no bairro dos Ferreiras. Além da localização privilegiada, o futuro Parque de Eventos inclui acesso ao Rio da Várzea, dando novas possibilidades de lazer, como barracão de eventos, campo de futebol, pista de velocross, trilhas de caminhada, camping, entre outras estruturas.

Para a Prefeita Maria Julia, a entrega da Cancha de Rodeios dará um novo ânimo à cidade, depois que a pandemia passar. “Nossa cidade sempre foi muito cheia de vida e de vontade. A Cancha de Rodeios foi uma promessa de campanha minha, e conquistamos com recursos próprios do município, que foram planejados e economizados para exaltar a cultura gaúcha no nosso município. Espero de coração que esse lugar esteja cheio de gente e de vida em breve depois que tudo isso passar”, afirma.

Quitandinha conta com mais de vinte “Piquetes” – grupos de cavaleiros que participam dos torneios de laço – que agora contarão com um espaço para treinos, além de terem a chance de competir em casa, quando receberem os eventos do grande circuito tradicionalista.

MEDIDAS E ESTRUTURA

Quitandinha conta com um número elevado de tradicionalistas gaúchos, que ansiavam por um espaço próprio de treino e de encontro. Para tal, a Cancha de Rodeios seguirá as medidas e condições oficiais constantes em regulamentos do Movimento Tradicionalista Gaúcho do Paraná (MTG-PR), e estará apta a receber os eventos oficiais promovidos pela entidade, tais como a Invernada Campeira.

Para poder receber competições de Rédeas, Chasque, Cepo, Gineteada, Vaca Parada e Laço, tanto individual quanto de duplas e equipes, a Cancha contará com um amplo espaço para manejo de equinos e caminhões, galpão para reuniões, vasta rede elétrica e hidráulica para atender a estrutura dos animais e competidores, além de banheiros e chuveiros para os visitantes.

De modo a respeitar também o meio ambiente, as madeiras utilizadas para o cercado da Cancha são reaproveitadas dos eucaliptos vermelhos derrubados durante o processo de abertura do espaço.