Quitandinha investe na capacitação para manutenção da família no campo

A prefeita de Quitandinha, Maria Julia, acompanhou na quarta-feira o encerramento do curso de “Cultivo do Fumo”, realizado pela Secretaria Municipal de Agricultura, através do Senar e em parceria com a empresa Souza Cruz.

O curso gratuito foi ministrado para 15 participantes inscritos e estudou o reconhecimento das vantagens e como implantar formas de manejo e conservação dos solos, planejando adequadamente o uso da terra para a cultura do tabaco e novos tecnologias.

De acordo com o secretário de Agricultura e Meio Ambiente, Jeferson Wojcik, a Prefeitura está com um planejamento de oferta de diversos cursos aos produtores do município durante o ano. “Estamos com vários cursos programados, para aperfeiçoar o cultivo e oferecer alternativas aos agricultores. A pedido da prefeita, temos incentivado a permanência do homem no campo”, contou o secretário.