Quitandinha investe R$ 512 mil e moderniza o sistema de processamento de materiais recicláveis

A prefeita de Quitandinha, Maria Julia, iniciou a reestruturação do sistema de coleta seletiva do município, com o objetivo de melhorar o atendimento à população com serviço de reciclagem. Está sendo investido R$ 512 mil na modernização da unidade de processamento e na aquisição de um caminhão próprio para a coleta seletiva da Associação dos Coletores de Materiais Recicláveis de Quitandinha – ACOMAR.

Com o investimento, o barracão de reciclagem será totalmente reestruturado, através de um projeto padrão do Instituto das Águas. Fazem parte da lista de equipamentos, uma mega extensiva, esteira mecânica de separação, prensas hidráulicas, empilhadeira elétrica, paleteira hidráulica manual e balança mecânica.

Além de todo o equipamento do barracão, com o recurso, a Prefeitura está licitando a compra de um caminhão específico para coletar o lixo separadamente, que chegará no município nas próximas semanas.

Os recursos foram adquiridos a fundo perdido, através de convênio com o Instituto das Águas do Paraná, intermediado pelo deputado Francisco Buhrer.

O secretário municipal de Agricultura e Meio Ambiente, Jeferson Wojcik, explica que a reestruturação do barracão de reciclagem traz uma moderna estrutura e contribui para o desenvolvimento ambiental do município. “Os equipamentos licitados são os que têm melhor tecnologia no mercado e através desse grande investimento, a ideia é promover a preservação do meio ambiente através da reciclagem”, disse.

Ele ainda destacou, que o projeto da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente é levar o barracão de processamento para um novo local, fora da área urbana, com o objetivo que oferecer um espaço mais adequado para a atividade.

Segundo a prefeita Maria Julia, é um dos maiores investimentos da história do município na área de sustentabilidade. “Estamos fazendo um dos maiores investimentos já vistos no município na área ambiental. Estamos apresentando novas soluções que visem melhorar o processo de reciclagem, garantindo melhores condições de vida aos coletores de materiais recicláveis e fortalecendo a coleta seletiva”, completou a prefeita.