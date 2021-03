Quitandinha irá abrir vagas em caráter emergencial

O município de Quitandinha irá realizar processo seletivo simplificado para contratação temporária e emergencial, por excepcional interesse público em especial para atender ao suprimento de pessoal das áreas de administração, agricultura e meio ambiente, criança, ação social e defesa civil, educação cultura e esportes e desenvolvimento urbano.

VAGAS

– Auxiliar Administrativo (40 horas)

– Motorista II – (40 horas)

– Biólogo – (20 horas)

– Médico Veterinário – (40 horas)

– Técnico Agrícola – (40 horas)

– Tratorista – (40 horas)

– Assistente Social – (30 horas)

– Nutricionista – (40 horas)

– Operador de Máquinas – (40 horas)

A Prefeitura alerta a todos os candidatos para ficarem atentos ao edital. As inscrições poderão ser realizadas unicamente via internet, no site oficial do município: www.quitandinha.pr.gov.br através de protocolo on-line que deve ser acessado no ícone disposto no canto superior esquerdo da página inicial. As inscrições serão a partir de 12/03/2021 à 21/03/2021

Médicos

Também torna pública a realização do Processo Seletivo Simplificado de médicos para atuação em clínica geral e saúde da família e técnico de enfermagem para suprir a necessidade do serviço público. Sendo que as inscrições destas duas áreas deverão ser realizadas até dia 14/03 unicamente via internet, no site oficial do Município: www.quitandinha.pr.gov.br