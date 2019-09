Quitandinha leva quatro de seis prêmios da Assipar na região metropolitana

Parceira do município de Quitandinha, a Associação de Revendedores de Insumos Agropecuários da Região Metropolitana de Curitiba – Assipar, realizou mais uma vez seu concurso regional do Programa de Educação Ambiental do Sistema Campo Limpo. Dos seis prêmios distribuídos na RMC, os alunos de Quitandinha levaram quatro e os dois primeiros colocados agora concorrem na fase nacional.

Nesse ano, os municípios de Contenda e Araucária também participaram. Os alunos de 4º ano tinham que fazer um desenho relacionado à importância da reciclagem e, os de 5º ano, tinham que redigir uma redação sobre o tema.

“O fato de Quitandinha levar prêmios mais uma vez, não é sinal só do talento dos alunos, mas do bom trabalho realizado pelos professores”, afirma o Gerente Técnico e Operacional da Assipar, Daniel Shuzo Ikeno.

Para a secretária de Educação Karina Ribas, é uma honra mais uma vez trazer prêmios para o município. “Nós não avisamos que estamos indo na escola, eles nos recebem de surpresa e ficam felizes ao saber que ganharam um prêmio. Isso anima todo mundo a trabalhar ainda mais pelos alunos”, ressalta.

De acordo com a coordenadora local do concurso no município, Michelle Kais Wojcikievicz, esse é o quinto ano que Quitandinha participa, e em todos os anos, o município foi premiado. As Escolas do Campo São João, do Campo Bom Jesus e Padre Antonio já receberam mais de três premiações.

“Eu tenho muito orgulho dos nossos alunos e também dos professores. Se recebemos esse prêmio todo ano, é porque todos estão trabalhando e com amor pelo trabalho que fazem. Essas crianças são o futuro de Quitandinha. E fico feliz de saber que estão tendo uma boa educação”, afirma a prefeita Maria Julia.

Vicente Celestino de Almeida Neto, da Escola Municipal do Campo São João, levou o 1º lugar na categoria de Desenho. Evelyn N. da S. Ribeiro, da Escola Municipal do Campo Bom Jesus, levou o 1º lugar na categoria Redação. Maria Eduarda C. Rodrigues, da Escola Municipal Padre Antônio, levou o 2º lugar na categoria Redação. Maria Clara Skraba, da Escola Municipal do Campo Depurado João Leopoldo Jacomel, levou o 3º lugar na categoria Desenho.