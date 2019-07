Quitandinha marca sua 2ª Caminhada na Natureza

A 2ª Caminhada Internacional da Natureza já tem data marcada em Quitandinha. O Circuito do Matão, que conta com percurso de 12,5 km e vistas exuberantes para mata, rios e grutas, será no Castelo do Matão, na comunidade de Rio do Poço, no próximo dia 21 de julho.

A concentração é a partir das 7h, no próprio local, e os participantes podem tomar um café enquanto aguardam a largada, que será às 8h. O café da manhã inclui café, leite, dois tipos de pão, presunto e queijo, dois tipos de bolo, dois tipos de fruta, iogurte e granola e tem custo de R$ 15.

No final do percurso, também será servido um almoço no valor de R$ 25, que inclui churrasco, lasanha, farofa, arroz branco, três tipos de salada, maionese e sobremesa. Também haverá venda de produtos coloniais no local.

Realizado pela Prefeitura de Quitandinha, por meio da secretaria de Educação, Cultura e Esportes, a caminhada tem apoio da Associação Desportiva de Quitandinha (Adesqui), Anda Brasil, Font Life e Emater.

no dia, basta levar 1 kg de alimento não perecível ou 1 litro de leite. Inscreva-se!