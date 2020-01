Quitandinha preocupada com a Dengue

Por Gazeta de Quitandinha e Campo do Tenente - 27/01/2020

Como é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, a melhor forma de prevenção da dengue é evitar a proliferação do inseto

Compartilhar no Facebook

Divulgado na terça-feira (21), pela Secretaria de Saúde do Paraná, o mais recente Boletim Semanal da Dengue registrou 1550 novos casos da doença no estado. Ao todo, são 7.618 casos confirmados. O índice representa um aumento de 4.846% em relação ao mesmo período de 2019.

A equipe de Vigilância em Saúde de Quitandinha alerta para a importância da prevenção e tratamento em caso de dengue. Isso porque, quando não tratada, a doença pode levar inclusive à morte.

Como é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, a melhor forma de prevenção da dengue é evitar a proliferação do inseto. Para isso, é preciso eliminar toda a água acumulada em locais que podem se tornar possíveis criadouros, como vasos de plantas, pneus, garrafas plásticas, piscinas sem uso e sem manutenção e, até mesmo, recipientes pequenos, como tampas de garrafas.

Atenção a outros cuidados: mantenha fechados tonéis, barris d’água e caixa d’água; Lave semanalmente, com escova e sabão, os tanques utilizados para armazenar água; encha de areia até a borda os vasos das plantas; jogue no lixo todos os objetos não utilizados que podem acumular água; coloque o lixo em sacos plásticos e mantenha a lixeira bem fechada; mantenha as calhas limpas; não deixe água acumulada sobre a laje.

“Temos que nos prevenir contra a dengue, para que ela não chegue em Quitandinha, nem nas cidades vizinhas. As equipes de saúde fazem sua parte, mas a população também precisa colaborar. É um dever de todos!”, alerta a prefeita Maria Julia.