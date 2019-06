Quitandinha propõe atividades diferentes no Dia do Desafio

Celebrado anualmente com o objetivo de motivar a população a praticar atividades físicas, o Dia do Desafio contou diversos momentos em Quitandinha. O primeiro foi um passeio ciclístico no domingo (26), do qual participaram quase 100 pessoas, entre crianças, jovens e adultos, não só moradores locais, mas também de cidades vizinhas.

“NĂłs tentamos fazer algo divertido, pra que as pessoas se interessassem. Tem bastante ciclista aqui em Quitandinha e ficamos felizes tambĂ©m que vieram participantes da regiĂŁo. Um evento muito bom para todos!”, destaca a Prefeita Maria Julia, que acompanhou todo o trajeto de mais de 20 km, na Kombi que ia mostrando o caminho aos ciclistas.

ApĂłs o fim dos percursos (infanto-juvenil e adulto), todos receberam medalhas de participação e um nĂșmero para concorrer a alguns brindes, como bolas, mochilas e outros artigos esportivos.

De acordo com a secretĂĄria de Educação, Cultura e Esportes, Karina Ribas Karpinski, a ideia era levar o Dia do Desafio ao maior nĂșmero de pessoas possĂ­vel. Por isso, ainda entre a segunda (27) e a quarta-feira (29), alunos e funcionĂĄrios do municĂ­pio receberam nas escolas e secretarias, uma equipe da Prefeitura para animar o dia. Mais de 2 mil alunos e servidores mexeram o corpo enquanto acompanharam a coreografia. “NĂŁo querĂ­amos deixar ninguĂ©m de fora”, complementa Karina.