Quitandinha quer atender 50 famílias com projeto ‘Renda Agricultor Familiar’

Uma parceria da Prefeitura de Quitandinha, com o programa Família Paranaense pode mudar a realidade da população de baixa renda que vive na área rural. É o Renda Agricultor Familiar, benefício criado pelo governo do estado que transfere um valor fixo às famílias para ser investido na melhoria da vida no campo. Coordenado pela prefeitura de Quitandinha, através da secretaria municipal de Assistência Social, em parceria com a Emater, o projeto tem como meta atender 50 famílias neste ano.

As famílias selecionadas são identificadas pelo Centro de Referência de Assistência Social – CRAS e por um técnico da Emater. Além de estarem incluídas no programa Família Paranaenses, elas devem sobreviver da agricultura e ter renda per capita mensal de até R$ 170,00. Aquelas que atendem aos critérios recebem a visita do profissional para fazer a adesão e começam a receber o benefício, no valor de R$ 2 mil ou R$ 3 mil, dependendo da renda da família.

O investimento do benefício deve ser aplicado em projetos voltados para a melhoria da qualidade da água e do saneamento, da produção de alimentos para o autoconsumo, além de atividades não agropecuárias (artesanato, costura etc) e para a geração de renda.

O secretário municipal de Assistência Social, Elizandro Sousa, explica que através do programa, famílias da área rural podem mudar a situação em que vivem. “É uma oportunidade que as famílias têm de terem uma renda, investirem em suas propriedades e serem independentes”, disse.