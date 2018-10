Quitandinha realiza a semana da criança

Por Gazeta de Quitandinha e Campo do Tenente - 15/10/2018

Cerca de dois mil alunos da rede municipal de ensino participaram das atividades, que envolveu jogos com tabuleiros, cama elástica, brincadeiras com palhaços, danças e atividades culturais

Compartilhar no Facebook

A secretaria municipal de Educação, Cultura e Esporte de Quitandinha realizou a semana da criança, relacionado ao dia 12 de outubro. Escolas do município receberam os brinquedos do Sesc e atividades culturais foram desenvolvidas em espaços públicos e no comércio local.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Cerca de dois mil alunos da rede municipal de ensino participaram das atividades, que envolveu jogos com tabuleiros, cama elástica, brincadeiras com palhaços, danças e atividades culturais.

A equipe da secretaria ainda percorreu aos espaços públicos do município e o comércio local, levando o ‘Dia da Alegria’, com alongamento, danças, brincadeiras e distribuição de doces.

De acordo com a secretária municipal de Educação, Karina Ribas, o objetivo é oferecer à comunidade e alunos momentos de lazer e contato com atividades lúdicas e culturais. “A ideia da ação foi proporcionar momentos de diversão, socialização e lazer, além da inclusão social e diversão para as crianças das escolas”, contou.

A prefeita Maria Julia participou das atividades nas escolas do município.