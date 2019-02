Quitandinha realiza a substituição de luminárias

Nessa semana a Prefeitura de Quitandinha, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, iniciou as trocas de luminárias, substituindo as lâmpadas antigas, por lâmpadas de led, as trocas estão sendo realizadas na área central do município. As primeiras foram realizadas no trecho da avenida Eleutério Fernandes de Andrade, entre a rotatória central e o Canal C.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O secretário de Desenvolvimento Urbano destaca a importância de realizar as trocas das lâmpadas antigas, por lâmpadas de Led. “Trabalhando de forma sustentável, principalmente pensando em consumo de energia elétrica, optamos em iniciar o trabalho de substituição de lâmpadas de sódio por lâmpadas de Led, as quais trazem redução no consumo de energia e durabilidade, proporcionando uma redução nos gastos públicos”.

Outro ponto destacado pelo secretário, será implantado paralelamente um projeto de segurança pública. “Junto com as novas luminárias estamos instalando câmeras de vigilância as quais auxiliarão futuramente na monitoração do nosso município”.

A prefeita Maria Julia destaca também a importância da substituição das luminárias. “Com as luminárias de led, nossa cidade ficara mais bonita, mais iluminada e sem dúvidas proporcionara mais segurança”.