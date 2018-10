Quitandinha realiza jantar comemorativo ao dia do professor

A Prefeitura de Quitandinha realizou na última sexta-feira um jantar comemorativo ao Dia do Professor. Cerca de 250 profissionais da Educação participaram do evento, que teve apresentações artísticas, palestra motivacional e jantar.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Durante a abertura a prefeita Maria Julia, saldou os professores enaltecendo o trabalho dos profissionais, a avanços na educação do município. “Tivemos importantes avanços graças a essa equipe maravilhosa, de professoras que fazem a diferença. Desde quando assumi, sempre procurei valorizar a classe, realizando capacitações continuadas e é assim que iremos continuar trabalhando”, contou.

O evento comemorativo foi coordenado pela secretaria municipal de Educação, com apoio na realização do Senai. Uma das atividades principais do evento foi a palestra da professora Giovana Sartori, reconhecida na região com atividades motivacionais.