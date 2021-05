Quitandinha realizou atividades durante a semana de Acidentes e Doenças no Trabalho

No dia 28 de abril, pessoas de todo o mundo celebram o “Dia Mundial em Memória das Vítimas de Acidentes e Doenças do Trabalho”.

A data foi instituída por iniciativas de sindicatos canadenses e escolhida em razão de um acidente que matou 78 trabalhadores em uma mina no estado da Virgínia, nos Estados Unidos, em 1969. No Brasil, em maio de 2005, foi promulgada a lei nº 11.121, criando o Dia Nacional em Memória das Vítimas de Acidentes e Doenças do Trabalho.

A Prefeitura de Quitandinha apoiou a campanha Abril Verde e se solidariza com todas as vítimas e familiares de trabalhadores que perderam suas vidas no trabalho.

SIPAT realizou atividades durante a semana

SIPAT – Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho.

Tem como finalidade básica divulgar, orientar e promover a prevenção de acidentes, segurança e saúde no trabalho, fazendo com que os funcionários resgatem valores esquecidos no dia a dia, ou seja, não só tenham ideia de segurança, mas que também pratiquem segurança, desenvolvendo a consciência da importância de se eliminar os acidentes de trabalho e de criar uma atitude vigilante, permitindo reconhecer e corrigir condições e práticas nocivas no ambiente de trabalho.

PROGRAMAÇÃO DA 1ª SIPAT 2021

– 26/04/2021 – Prevenção à s doenças sexualmente transmissíveis – Palestrante: Agatha Larissa Czarneski

– 27/04/2021 – Prevenção aos distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho – Palestrante: Aleksander M. K. de Moraes Blumenthal

– 28/04/2021– Saúde do trabalhador em tempos de pandemia – Palestrante: Elvis W. Kmiecik

– 29/04/2021– Procedimentos básicos de primeiros socorros – Palestrante: Josiane S. de Andrade

– 30/04/2021 – Prevenção ao álcool, drogas e tabaco – Palestrante: dr. João Paulo da Costa Rosa

As palestras foram transmitidas através do Youtube da Prefeitura Municipal de Quitandinha.