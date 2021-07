Por Gazeta de Quitandinha e Campo do Tenente - 04/07/2021

O prefeito Zé Quirera se encontrou nesta última quarta-feira (30), com o governador Ratinho Júnior. Na oportunidade, recebeu, por indicação dos deputados federais Toninho Wandscheer e Felipe Francischini e do deputado estadual Fernando Francischini, um veículo novo para o atendimento aos programas de Saúde da Família.

A entrega simbólica ocorreu no Palácio Iguaçu, sede do governo estadual, sendo que na próxima semana o veículo já fará parte da frota da Secretaria de Saúde do Município.

