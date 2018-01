Quitandinha recebe dois veículos para a Saúde

Os veículos que são do modelo Volkswagen Gol, foram recebidos através de uma indicação da deputada Mara Lima junto ao governo do estado, no valor de R$ 100 mil

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A prefeita Maria Julia tem se empenhado para apresentar resultados significativos na área da saúde. Nesta terça-feira, ela recebeu mais dois veículos novos, que irão ser usados na assistência dos profissionais de saúde, bem como no transporte de pacientes que necessitam de tratamento em Curitiba e região.

Os veículos que são do modelo Volkswagen Gol, foram recebidos através de uma indicação da deputada Mara Lima junto ao governo do estado, no valor de R$ 100 mil. “Atendo uma solicitação da prefeita, que tem feito um trabalho admirável na Saúde do município”, disse a deputada.

A prefeita Maria Julia agradeceu o apoio do governo e da deputada Mara Lima, e disse que está fazendo uma reformulação da Saúde do município. “Quero agradecer a Deus e a deputada Mara Lima por essa grande ajuda para Quitandinha. Esses veículos auxiliarão no cuidado da saúde do nosso povo, da nossa gente” disse a prefeita ao receber as chaves dos veículos.

“Temos feito uma gestão no setor da Saúde, que irá garantir um atendimento de qualidade aos quitandinhenses. Já temos grandes avanços em pouco tempo, e em um futuro breve sentiremos as mudanças que precisamos”, explicou.

Os veículos já estão no município para uso da secretaria municipal de Saúde.